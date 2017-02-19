Мэтт Митрион заболел перед боем с Федором Емельяненко

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Основной поединок шоу Bellator 172 между Мэттом Митрионом и Федором Емельяненко не состоится из-за болезни американца. Об этом сообщил глава шоу Скотт Кокер на своей странице в Twitter.
Due to illness, @mattmitrione will be unable to compete tonight at #Bellator172. @THEREALPUNK vs @PatrickyPitbull promoted to main event.— Scott Coker (@ScottCoker) 18 февраля 2017 г.
Тем не менее, бой все же состоится – по словам Емельяненко, поединок перенесли на несколько месяцев.
Что касается главного зрелища Bellator 172, поединок российского и американского бойцов заменили на бой Патрики Фрейре и Джоша Томсона.
Бой против Мэтта Митриона должен был стать третьим боем Емельяненко после возвращения в большой спорт.