Мэтт Митрион заболел перед боем с Федором Емельяненко

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Основной поединок шоу Bellator 172 между Мэттом Митрионом и Федором Емельяненко не состоится из-за болезни американца. Об этом сообщил глава шоу Скотт Кокер на своей странице в Twitter.

[/html]Тем не менее, бой все же состоится – по словам Емельяненко, поединок перенесли на несколько месяцев.

Что касается главного зрелища Bellator 172, поединок российского и американского бойцов заменили на бой Патрики Фрейре и Джоша Томсона.

Бой против Мэтта Митриона должен был стать третьим боем Емельяненко после возвращения в большой спорт.