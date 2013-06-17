Федор Емельяненко заявил, что не будет возобновлять карьеру

Федор Емельяненко. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый российский самбист и бывший абсолютный чемпион ММА Федор Емельяненко опроверг слухи о своем возможном возвращении в ринг. По его словам, решение о завершении спортивной карьеры было осознанным и не будет изменено.

"Меня удивляет, как отреагировали на мое заявление об окончании карьеры российские СМИ. Я давно обещал жене уйти из боев. Хочется больше времени проводить с дочками", - заявил Емельяненко в интервью "Чемпионат.ком".

Самбист добавил, что не занимается "приходами-уходами" и не собирается реагировать на "фантастические предложения".

Напомним, что старший из братьев Емельяненко является одним из самых известных бойцов за всю историю этого вида спорта. На профессиональном ринге он провел 40 боев, 35 из них выиграл, 4 - проиграл, один бой был признан несостоявшимся.