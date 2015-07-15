Facebook запустит собственного голосового помощника

Фото: newsroom.fb.com

Facebook запустит голосового помощника – аналог Siri или Google Now, сообщает The Information.

Сервис получил название Moneypenny – так звали секретаря главы британской разведки МИ-6 из фильмов о Джеймсе Бонде. Встроят голосового помощника в Facebook Messenger, дата появления пока неизвестна.

Нововведение позволит пользователям Facebook обращаться за помощью не только к компьютеру, но и к другим людям, зарегистрированным в социальной сети. Подробности и принципы функционирования Moneypenny пока не разглашаются.

Ранее Facebook выпустил "облегченную" версию для медленных телефонов. Приложение Facebook Lite весит меньше мегабайта и включает в себя новостную ленту, возможность обновить статус и выложить фотографии.

По мнению компании, более миллиарда человек во всем мире смогут получить доступ к Facebook, недоступный из-за особенностей аппарата или мобильных сетей.