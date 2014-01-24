Форма поиска по сайту

24 января 2014, 10:55

Спорт

Фабио Капелло продлил контракт со сборной России по футболу

Фабио Капелло. Фото: M24.ru

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России по футболу Фабио Капелло. Соглашение будет действовать до окончания чемпионата мира 2018 года.

Полномочия Капелло серьезно расширились - помимо работы с основной сборной страны "Дон Фабио" будет курировать институт национальных команд, сообщает РФС.

То есть, Капелло курировать молодежную и юношескую сборные России и выстраивать систему перехода игроков из одной сборной в другую при достижении ими необходимого возраста.

Детали соглашения не разглашаются. Так, неизвестной остается годовая зарплата Капелло.

Напомним, итальянский наставник работает со сборной России после провального для команды Евро-2012. Российская дружина не смогла выйти из группы с Польшей, Чехией и Грецией, а тогдашний главный тренер Дик Адвокат не стал продлевать соглашение с РФС.

Фабио Капелло сборная России по футболу

