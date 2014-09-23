Капелло назвал расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евро-2016

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с расширенным списком игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы со Швецией (9 октября) и Молдавией (12 октября), сообщает официальный сайт РФС.

В расширенный список попали 34 футболиста:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак"), Сергей Рыжиков ("Рубин").

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников (все — ЦСКА), Владимир Гранат ("Динамо"), Андрей Ещенко ("Кубань"), Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк (все — "Спартак"), Андрей Семенов ("Терек"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Максим Григорьев ("Ростов"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Павел Могилевец, Виктор Файзулин, Олег Шатов (все — "Зенит"), Магомед Оздоев ("Рубин").

Нападающие: Артем Дзюба ("Спартак"), Алексей Ионов, Александр Кокорин (оба — "Динамо"), Максим Канунников ("Рубин"), Александр Кержаков ("Зенит"), Кирилл Панченко (ЦСКА), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Александр Самедов ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал").