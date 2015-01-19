РФС задолжал Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей

Срок выплаты задолженности тренеру Фабио Капелло истекает 19 января

Российский футбольный союз задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в РФС.

С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Стоить отметить, что Фабио Капелло не получает свою зарплату на протяжении уже семи месяцев.

В начале сентября РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и его помощником Оресте Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у союза нет денег на погашении задолженности. Затем стало известно, что Роструд провел проверку и вынес вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014 года.

Чуть позже Роструд на месяц отсрочил для РФС день погашения задолженности - до 19 января 2015 года. При этом отмечалось, что РФС создает антикризисный комитет по стабилизации финансового положения организации.

Ранее M24.ru также сообщало, что РФС и его президент Николай Толстых будут оштрафованы в связи с задержкой зарплаты ряду сотрудников, в том числе Фабио Капелло. Это решение было принято еще 12 декабря по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства о труде и об охране труда".

Юристы при этом отмечают, что за невыполнение в срок предписания Роструда о ликвидации задолженности перед Капелло предусмотрен штраф, а должностное лицо РФС, отвечающее за выплату зарплаты, может быть дисквалифицировано судом на срок от шести месяцев до трех лет. При этом РФС обязан будет уволить дисквалифицированное лицо.

Кроме того, суд, вероятно, запретит ему занимать руководящие должности на период дисквалификации не только в РФС, но и в других организациях.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать более 8 миллионов евро в год.