В храме Христа Спасителя приведут к присяге судебных приставов

Фото: r77.fssprus.ru

1 ноября, в День судебного пристава, в храме Христа Спасителя приведут к присяге работников московского и подмосковного управлений УФСПП. Там же пройдет церемония награждения приставов.

Торжественные мероприятия начнутся в 10.00 возле памятника императору Александру II, основавшему институт судебных приставов в России. После возложения венков состоится награждение и приведение к присяге судебных приставов.

Руководить церемонией будет главный судебный пристав Москвы Александр Стебаков, сообщает пресс-служба УФССП по Москве.

В торжественных мероприятиях примут участие директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков, руководство ФССП, а также его московского и подмосковного управлений.

После принятия присяги в Верхнем зале храма Христа Спасителя пройдет благодарственный молебен.