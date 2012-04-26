Невнимательные судебные приставы будут уволены

Фото: сайт Федеральной службы судебных приставов

Судебные приставы, пропустившие в здание суда вооруженного мужчину, будут уволены, сообщает РИА Новости.

"Два пристава будут уволены однозначно", - заявил Владимир Воронин, заместитель главы ФСПП. Он уточнил, что увольнение станет следствием их собственной халатности. "При досмотре они не обнаружили предмет, запрещенный к проносу в суд", - уточнил чиновник.

23 апреля 2012 года житель столицы Андрей Бородин ворвался в кабинет судьи Елены Ивановой, ранее постановившей продлить срок ареста девушкам из Pussy Riot, и попытался ударить ее пронесенным в здание топориком. Он требовал незамедлительного освобождения участниц «панк-молебна».

Судья оказала злоумышленнику сопротивление, прибывшие на ее крики приставы задержали Бородина. В настоящий момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование", максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.