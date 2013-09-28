Сотрудники ФСКН прервали концерт израильской группы Infected Mushroom

Сотрудники ФСКН прервали концерт группы Infected Mushroom

Сотрудники ФСКН прервали концерт израильской электронной группы Infected Mushroom, когда тот только начался. Музыканты выступали в клубе на улице Орджоникидзе.

На сцене клуба появились сотрудники ФСКН и увели артистов за кулисы. Через несколько минут было объявлено, что ФСКН проводит мероприятие и шоу завершено.

"Была сделана контрольная закупка и приобретено наркотическое средство, предположительно амфетамин. Кроме того, здесь было найдено очень много сбросов наркотических веществ", - сообщила сотрудник пресс-службы ФСКН России Наталья Науменко.

Билеты на концерт купили более трех с половиной тысяч человек. Большинство из них беспрепятственно покинули зал.

Некоторые были задержаны и отправлены на медицинское освидетельствование. Пока неизвестно, получат ли зрители какие-то компенсации за то, что не смогли досмотреть шоу.

Также неизвестно, состоится ли второе шоу FungusAmongUs, намеченное на 28 сентября. Во время 3D-шоу музыканты группы играют в двух сферах, выполняющих роль объектов видеоряда.