28 сентября 2013, 09:44

Безопасность

Сотрудники ФСКН прервали концерт израильской группы Infected Mushroom

Сотрудники ФСКН прервали концерт группы Infected Mushroom

Сотрудники ФСКН прервали концерт израильской электронной группы Infected Mushroom, когда тот только начался. Музыканты выступали в клубе на улице Орджоникидзе.

На сцене клуба появились сотрудники ФСКН и увели артистов за кулисы. Через несколько минут было объявлено, что ФСКН проводит мероприятие и шоу завершено.

"Была сделана контрольная закупка и приобретено наркотическое средство, предположительно амфетамин. Кроме того, здесь было найдено очень много сбросов наркотических веществ", - сообщила сотрудник пресс-службы ФСКН России Наталья Науменко.

Билеты на концерт купили более трех с половиной тысяч человек. Большинство из них беспрепятственно покинули зал.

Некоторые были задержаны и отправлены на медицинское освидетельствование. Пока неизвестно, получат ли зрители какие-то компенсации за то, что не смогли досмотреть шоу.

Также неизвестно, состоится ли второе шоу FungusAmongUs, намеченное на 28 сентября. Во время 3D-шоу музыканты группы играют в двух сферах, выполняющих роль объектов видеоряда.

