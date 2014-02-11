Мосгордума предлагает ускорить внесение "спайсов" в запрещенный реестр

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская городская дума совместно с ФСКН готовят проект поправок к федеральному закону "О наркотиках", позволяющий вносить синтетические наркотики в список запрещенных веществ без проведения межведомственных согласований. Об этом M24.ru сообщила председатель комиссии городского парламента по здравоохранению Людмила Стебенкова.

"Сейчас наркотические вещества, созданные по новым формулам, подолгу не могут изъять из оборота. Процесс затягивается за счет согласования разными ведомствами, например, с Минэкономразвития. А химики тем временем успевают разработать новые", - пояснила Стебенкова. Кроме того, депутаты предлагают полностью передать право формировать список запрещенных веществ ФСКН. Когда поправки внесут в Госдуму, депутат не пояснила.

Отметим, что 24 декабря 2013 года московская прокуратура предложила Мосгордуме принять поправки в 53 статью статью закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", наделяющие ФСКН и МВД полномочиями вводить временный запрет на вещества, подозреваемые в наркотическом воздействии, на время проведения экспертизы. По итогам рассмотрения обращений городской парламент решил выступить во встречной законодательной инициативой.

Кроме того, на рассмотрении в Госдуме сейчас находятся два законопроекта, касающихся аналогичных поправок. Первый внесло Заксобрание Пензенской области, предлагающее дать право главе ФСКН на год приостанавливать оборот веществ, в отношении которых не установлены ограничения, но сами вещества обладают схожим с наркотиками воздействием. Второй проект содержит похожие поправки, но фактически дублирующими действующее законодательство, поскольку позволяет запрещать только доказанные аналоги. Его внес депутат Виталий Золочевский.

В пресс-службе столичного отделения ФСКН M24.ru сообщили, что не могут оперативно прокомментировать судьбу поправок от городского парламента, однако само ведомство в прошлом году также подготовило собственный законопроект, который позволит ФСКН вносить вещества в список предварительно запрещенных. "Мы изымаем вещество, проводим его анализ, видим, что его состав очень похож на наркотики, которые мы изымали ранее, и сразу вносим его в список, запрещающий продажу", - пояснила Бояркина. После того, как на наркотик будет введен предварительный запрет, за его дальнейшую реализацию дилерам будет грозить штраф.

Сейчас же дельцов не возможно привлечь к ответственности, пока вещество официально не признают запрещенным. "При этом процесс согласования запрета со всеми заинтересованными ведомствами и его полная экспертиза может занять до одного года",- отметила пресс-секретарь. Так, за 2013 год было запрещено около 40 новых формул наркотических веществ. При этом, часть из них были открыты еще в конце 2012 года, а часть в начале 2013-го, пояснили в пресс-службе.

Как рассказал M24.ru зампред Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Цветков, в распоряжении ФСКН есть только один метод борьбы с реализацией "спайсов" - задерживать дилеров на три часа. После этого наркополиция должна их отпустить, если вещество еще не входит в список запрещенных. Более того, как отмечали в самом ФСКН - изъятые наркотики наркокурьерам также должны вернуть.

Муниципальный депутат района Чертаново, лидер движения "Стопнаркотик" Сергей Полозов отметил, что проблему "спайсов" можно решить быстро и эффективно институтом "временного запрета". "Так со "спайсами" разделались в Европе и Америке - производители не успевают придумать новую формулу, как ее уже блокируют. Сейчас нам для запрета нужно 8 месяцев, а наркомафия придумывают новую формулу за 2", - отметил Полозов.

По его словам, за эти 8 месяцев наркоторговцы успевают заработать сотни миллиардов долларов, а перед запретом очередной формулы устраивают "распродажи" по смс-рассылке и продают спайсы по 100-200 рублей за полграмма.

Полозов подчеркнул, что до сих пор Госдума не приняла такие поправки, поскольку они невыгодны крупным фармкомпаниям. Как считает депутат, с новыми поправками необходимо прописать и ответственность - например, для дилера при первом задержании с количеством "спайса" меньше 10 грамм - штраф в размере 50-100 тыс. рублей, а от 10 грамм и больше - заключение под стражу на срок от двух до трех лет.

По словам Полозова, сейчас "спайс" продается за 400-500 рублей в любой форме – в виде порошка "соль для ванны", в виде ромашки, обработанной синтетическим веществом –"курительные смеси", а также в виде "кристаллов", предназначенных для инъекций. Он отметил, что основные покупатели - молодые люди от 13 до 19 лет – школьники и студенты.

Дарья Миронова, Марина Курганская