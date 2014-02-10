Клуб "Известия Hall" опроверг данные о продаже наркотиков в заведении

Фото: ИТАР-ТАСС

Клуб "Известия Hall" опроверг информацию о том, что в заведении продаются наркотики.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе клуба, им не поступало жалоб от ФСКН по поводу незаконного оборота запрещенных веществ.

Напомним, столичное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России направило письмо префекту ЦАО с требованием о закрытии клуба "Известия Hall", где неоднократно выявлялись факты продажи наркотиков.

По словам начальника УФСКН Вячеслава Давыдова, сотрудники службы неоднократно выявляли факты употребления наркотиков в заведении. Также был задержан бармен, занимавшийся распространением запрещенных веществ.