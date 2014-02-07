За торговлю наркотиками под суд идут 110 тысяч человек в год

Фото: ИТАР-ТАСС

Ежегодно за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, к ответственности привлекаются более 110 тысяч человек.

Как сообщил глава ФСКН Виктор Иванов в ходе пресс-завтрака, всего в России зарегистрировано около 8 миллионов потребителей наркотиков. Также он отметил, что сейчас примерно 146 тысяч человек отбывают наказание.

При этом Иванов считает, что потребление "зелья" ведет за собой другие преступления. По его словам, ежедневная доза опия стоит около 100 долларов, и наркоман часто добывает эти деньги преступным путем.