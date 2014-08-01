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01 августа 2014, 16:55

Москва оплатит реабилитацию 22 человек после лечения от наркомании

ФСКН наркоманы реабилитация накотики

Фото: ИТАР-ТАСС

22 человека пройдут бесплатную реабилитацию после лечения от наркомании за счет московского бюджета, сообщили M24.ru в пресс-службе Московского управления ФСКН. 19 из них будут лечиться в Москве, один в Ставрополе и еще двое в Туле. Однако поездку в другой регион придется оплатить из собственных средств.

Для участия в проекте нужно предоставить справку о прохождении лечения.

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"Проект по реабилитации создан для того, чтобы человек вышел из негативной среды", - отметили в пресс-службе. С людьми в этих центрах будут работать психологи и те, кто тоже когда-то был наркозависимым. Возможно, для них также будут проводить юридические консультации.

Эксперимент по выдаче сертификатов на реабилитацию начался 1 июня и продлится до декабря 2014 года. Правительство Москвы выделило на проект 100 млн рублей.

На реабилитацию каждого пациента уйдет максимум полгода. Уже отобран 21 реабилитационный центр, из них семь - в Москве и Подмосковье. Сертификаты на реабилитацию будут выдаваться в московском реабилитационном центре "Возрождение" в Северо-Восточного административного округе, который находится по адресу: Ярославское шоссе, д. 18, корп. 1.

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