Замначальнику столичного СК предъявили обвинение во взяточничестве

Денис Никандров. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

ФСБ предъявила обвинение во взяточничестве первому замначальника Главного следственного управления СК по Москве Денису Никандрову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Никандрову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Свою вину он не признал", – сказал собеседник агентства.

19 июля ФСБ провела в здании столичного управления Следственного комитета операцию по задержанию высокопоставленных сотрудников СКР. Под стражу были взяты первый замглавы управления СК по Москве Денис Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова заявил, что не знает о связи своего клиента с СКР.