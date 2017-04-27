ФСБ задержала в Калининграде боевиков-исламистов

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Группу боевиков террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов" (запрещена в России) задержали в Калининграде, сообщает "Лента.ру".
Сотрудники ФСБ задержали 12 человек, которые являются выходцами из республик Средней Азии.
ФСБ предполагает, что все задержанные вербовали в свои ряды россиян в интересах международной террористической деятельности.
Также был установлен лидер ячейки. Оказалось, что он был объявлен в розыск за совершение преступления экстремистской направленности. Всех задержанных планируется выдворить на их родину – в Узбекистан.