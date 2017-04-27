Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2017, 01:18

Безопасность

ФСБ задержала в Калининграде боевиков-исламистов

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Группу боевиков террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов" (запрещена в России) задержали в Калининграде, сообщает "Лента.ру".

Сотрудники ФСБ задержали 12 человек, которые являются выходцами из республик Средней Азии.

ФСБ предполагает, что все задержанные вербовали в свои ряды россиян в интересах международной террористической деятельности.

Также был установлен лидер ячейки. Оказалось, что он был объявлен в розыск за совершение преступления экстремистской направленности. Всех задержанных планируется выдворить на их родину – в Узбекистан.

ФСБ Узбекистан боевики Калининград чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика