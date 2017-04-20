Заказчик теракта в петербургском метро практически установлен – ФСБ

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Личность заказчика теракта в петербургском метро практически установлена. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, сообщает ТАСС.

Ранее в поселении Московский в ТиНАО правоохранители задержали старшего брата предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова – Акрама.

Как полагает следствие, Акрам Азимов 1988 года рождения оказывал пособническую помощь по переправке денег, которые использовались при подготовке теракта.

Также его подозревают в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

До этого в Одинцовском районе Московской области был задержан предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов 1990 года рождения. Решением суда он арестован до 3 июня.