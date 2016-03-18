К делу о хищениях в Минкультуры привлекли 72 следователя ФСБ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дело о хищениях госсредств в Минкультуры расследуют 72 следователя Федеральной службы безопасности из разных подразделений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее m24.ru сообщало, что суд арестовал до 10 мая управляющего строительной фирмы "Балтстрой" Александра Коченова. Его подозревают в хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщает Агентство "Москва".

Защита просила отправить Коченова под домашний арест в связи с плохим состоянием его здоровья. Однако суд принял сторону обвинения и арестовал Коченова.

Напомним, ряд высокопоставленных чиновников министерства культуры и предпринимателей был задержан ФСБ несколько дней назад. Среди задержанных – замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, глава компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев и Коченов.

В минувшую среду Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Пирумова. Под стражей он останется до 10 мая. По версии следствия, Пирумов сколотил преступную группировку, которая похитила 50 миллионов рублей, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря.