ФСБ прослушивала руководителей Следственного комитета с помощью самовара

Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов
Фигуранта дела о взятках в Следственном комитете, начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Михаила Максименко, прослушивали с помощью самовара, сообщает "Коммерсантъ".
Сотрудники ФСБ заложили "жучок" в подаренный ими же самовар с символикой спецслужбы, записи с которого легли в основу уголовного дела против трех высокопоставленных сотрудников СКР.
Как отмечается в сообщении, Максименко вместе с сослуживцами удалось обнаружить прослушивающее устройство, однако предпринимать в связи с этим какие-либо действия они не стали.
Задержание Никандрова связано с уголовным делом в отношении вора в законе Шакро Молодого: якобы следователь получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Защитники Никандрова настаивают, что следствием до сих пор не установлены ни местонахождение денег, ни взяткодатель.
Помимо генерала были задержаны руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.