ФСБ прослушивала руководителей Следственного комитета с помощью самовара

Фигуранта дела о взятках в Следственном комитете, начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Михаила Максименко, прослушивали с помощью самовара, сообщает "Коммерсантъ".

Сотрудники ФСБ заложили "жучок" в подаренный ими же самовар с символикой спецслужбы, записи с которого легли в основу уголовного дела против трех высокопоставленных сотрудников СКР.

Как отмечается в сообщении, Максименко вместе с сослуживцами удалось обнаружить прослушивающее устройство, однако предпринимать в связи с этим какие-либо действия они не стали.