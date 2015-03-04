Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2015, 08:44

Безопасность

Оперативники ФСБ задержали и отправили в Москву губернатора Сахалина

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники ФСБ в ходе проверки министерств и ведомств Сахалинской области задержали губернатора Александра Хорошавина, передает "Интерфакс".

Главу области вместе с некоторыми членами его команды отправили в Москву для "следственных действий". По некоторым данным, задержание губернатора может быть связано с уголовными делами, возбужденными следственным СКР в отношении крупных строительных компаний региона.

Кроме того, оперативники провели ряд обысков в кабинетах губернатора и его помощников, а также на квартире главы региона. Правоохранителям удалось изъять большое количество документов и крупную сумму денег.

Добавим, что уголовные дела в отношении стройфирм связаны с поддельными банковскими гарантиями и сокрытием денег от налоговой.

Кстати, задержание действующего главы региона в России стало первым в новейшей истории страны. Предположительно, расследованием дела Хорошавина займется Следственный комитет.

ФСБ следствие следователи губернаторы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика