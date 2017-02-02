Форма поиска по сайту

02 февраля 2017, 19:35

Безопасность

США ослабили санкции в отношении ФСБ России

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Американские власти ослабили санкции в отношении Федеральной службы безопасности России, сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствует документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который в четверг опубликовало санкционное подразделение Минфина США.

Согласно лицензии за некоторыми исключениями разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее запретили исполнительные указы президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и оплачивать лицензии, разрешения и сертификаты", выданные ФСБ для импорта продуктов информационных технологий. При этом общая стоимость оплаты за лицензии не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

В документе указано, что нынешнее решение не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий самой ФСБ.

США 29 декабря ввели санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Cанкции ввели за якобы причастность РФ к кибератакам во время выборов президента США. Кроме того, США выдворили из страны 35 российских агентов разведки.

6 января, ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что согласен отменить санкции против России, введенные из-за предполагаемых хакерских атак. Условием, которое он обозначил, стало сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

В первом телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом главы двух стран обсудили различные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом. Также они переговорили о положении дел на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте и сфере стратегической стабильности и нераспространения.

