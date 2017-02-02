США ослабили санкции в отношении ФСБ России

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Американские власти ослабили санкции в отношении Федеральной службы безопасности России, сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствует документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который в четверг опубликовало санкционное подразделение Минфина США.

Согласно лицензии за некоторыми исключениями разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее запретили исполнительные указы президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и оплачивать лицензии, разрешения и сертификаты", выданные ФСБ для импорта продуктов информационных технологий. При этом общая стоимость оплаты за лицензии не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

В документе указано, что нынешнее решение не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий самой ФСБ.