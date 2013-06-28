В нелегальном городке в ЮВАО проживали почти 1,4 тысячи мигрантов

В ЮВАО в "городке для мигрантов" жили почти 1,4 тысячи человек

На юго-востоке столицы был обнаружен незаконно возведенный бытовой городок, где проживали почти 1400 иностранных рабочих, все они были доставлены в полицию, информирует пресс-служба Управления охраны общественного порядка московской полиции.

Незаконные строения находились по адресу: Новохохловская улица, владение 13.

Как отметили в ведомстве, мигранты проживали в маленьких комнатах по восемь-десять человек в антисанитарных условиях. Эвакуационные выходы были закрыты на ключ, а коридоры заставлены тумбочками. Кроме того, мигранты готовили еду на электроплитах, что нарушает технику пожарной безопасности.

"В результате в территориальные отделы полиции было доставлено 1380 иностранных граждан для установления их личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных выходцев из Узбекистана и Таджикистана было составлено 1310 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания, в отношении четырех человек были составлены протоколы за осуществление частных охранных услуг с нарушением установленных законом требований.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации незаконной миграции.