22 июня 2013, 09:10

Общество

Нелегальный городок мигрантов обнаружен в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Нелегальный городок мигрантов, в которых жили более 250 иностранных граждан, обнаружен на территории Новой Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам пресс-секретаря управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Натальи Сафроновой, в ходе рейда был проверен строительный рынок "Славянский дворик" на 41 километре МКАД.

В Троицком лесопарке и был обнаружен "город" из сотен бытовок, который был окружен забором, на входе дежурила охрана.

В полицию были доставлены граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Турции. На них составлено 212 материалов об административном правонарушении. В ближайшее время строения будут снесены.

ФМС задержания мигранты

