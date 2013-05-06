Как оформить загранпаспорт на портале госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Для того чтобы избежать стояния в долгих очередях и сэкономить свое время, загранпаспорт можно оформить с помощью портала госуслуг. M24.ru рассказывает, как это сделать.

Для начала нужно зарегистрироваться. Заходим на сайт gosuslugi.ru и кликаем на кнопку "Регистрация". Внимательно вводим свои анкетные данные, указываем страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также способ получения кода активации. Таких способа три, но самый простой - получить код по Почте России на свой домашний адрес, письмо идет около двух недель.

Затем с помощью полученного кода нужно активировать "Личный кабинет" на портале и начать пользоваться сервисами. В дальнейшем, чтобы зайти в "Личный кабинет" потребуется вводить данные СНИЛС и пароль.

Для оформления загранпаспорта нужно в "Личном кабинете" выбрать последовательно Электронные услуги – Федеральная миграционная служба – Загранпаспорт нового поколения (или загранпаспорт старого образца).

Вам будет предложено выбрать отделение ФМС для получения загранпаспорта. Выбираем наиболее удобное и заполняем электронное заявление (нужно указать анкетные данные и места работы за последние 10 лет). Затем отправляем заявление на рассмотрение. Ему присваивается номер и все дальнейшие сообщения о его статусе будут приходить на электронную почту.

Через два-три дня на e-mail придет письмо о том, что заявление принято к рассмотрению. Также будет предложено пройти цифровое фотографирование, в письме будет указано точное время и адрес, куда надо явиться и какие документы надо иметь с собой (паспорт, заверенную копию трудовой, копию заявления и т.д.). Удобно, что назначается конкретное время и не нужно стоять в очереди.

После подачи документов в отделение ФМС на электронную почту должно придти письмо о том, что загранпаспорт готов и его можно забрать. Обычно это занимает не больше месяца. В письме также будет указано, в какой именно кабинет и какое время нужно подойти, поэтому в очереди стоять не придется.