Владимир Путин сообщил о создании Нацгвардии

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В России на базе Внутренних войск МВД создадут Национальную гвардию. Она будет заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой ФСКН Виктором Ивановым и командующим Внутренними войсками МВД Виктором Золотовым.

"Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью, в тесном контакте с МВД продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа и так далее", – цитирует российского президента ТАСС.

На этой же встрече президент объявил о том, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральная миграционная служба (ФМС) теперь будут подчиняться МВД.

"Что касается борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, то, как мы и говорили, одно из предложений мы реализуем: мы ФСКН переводим в систему МВД", – заявил Путин, добавив, что то же самое касается и миграционной службы.

В настоящее время Национальные гвардии существуют в США, Казахстане, Грузии, на Украине и во многих других странах.

Накануне Путин сообщил о переходе Федерального архивного агентства (Росархива) в непосредственное подчинение президента России. Глава государства объяснил это решение тем, что материалы, которыми располагает Росархив, представляют для государства особую ценность.

Путин подписал указ "О Федеральном архивном агентстве" и о назначении Андрея Артизова руководителем этого ведомства. Согласно документу, правительству поручено в 3-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.