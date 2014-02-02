Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля 2014, 12:42

Общество

Худрук театра Маяковского вернется к работе на следующей неделе

Худруку театра Маяковского разрешили въезд в Россию

Художественный руководитель театра имени Маяковского вернется на работу на следующей неделе. Миграционная служба разрешила ему въезд в Россию, передает телеканал "Москва 24".

В ФМС пояснили, что проблемы на границе возникли из-за двух правонарушений за год, которые допустил режиссер. Сам Миндаугас Карбаускис сейчас находится в Вильнюсе, куда улетел, устав ждать в аэропорту "Внуково".

Напомним, утром 2 февраля в аэропорту Внуково Карбаускиса не пустили через границу, объяснив это запретом на въезд. При этом сам артист заявил, что никаких нарушений за собой не нашел.

ФМС Константин Ромодановский запрет на въезд чп Миндаугас Карбаускис

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика