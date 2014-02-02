Худрук театра Маяковского вернется к работе на следующей неделе

Худруку театра Маяковского разрешили въезд в Россию

Художественный руководитель театра имени Маяковского вернется на работу на следующей неделе. Миграционная служба разрешила ему въезд в Россию, передает телеканал "Москва 24".

В ФМС пояснили, что проблемы на границе возникли из-за двух правонарушений за год, которые допустил режиссер. Сам Миндаугас Карбаускис сейчас находится в Вильнюсе, куда улетел, устав ждать в аэропорту "Внуково".

Напомним, утром 2 февраля в аэропорту Внуково Карбаускиса не пустили через границу, объяснив это запретом на въезд. При этом сам артист заявил, что никаких нарушений за собой не нашел.