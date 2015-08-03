Платини предложил ввести в футболе белые карточки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Претендент на пост главы Международной федерации футбола Мишель Платини озвучил свою предвыборную программу. Он предлагает ввести в футболе белые карточки и увеличить число команд на чемпионате мира до 40, сообщает "Чемпионат".

Белыми карточками предлагается наказывать футболистов за нарушения, которые не тянут на красную карточку, но грубее, чем на желтую. Получившую такую карточку игрок вынужден будет покинуть поле на 10 минут.

Что касается увеличения числа команд-участниц чемпионата мира, то это давняя идея Платини, которая, впрочем, не находит понимания у футбольной общественности.

Также глава УЕФА предлагает запретить трансферы игроков, которым еще не исполнилось 18 лет. Сейчас это весьма распространенная практика во многих клубах.

Отметим, что выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года. Нынешний глава ФИФА Йозеф Блаттер подал в отставку после громкого коррупционного скандала.

В частности, некоторые члены исполкома федерации продавали свои голоса на выборах стран-хозяек чемпионатов мира.