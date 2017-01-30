ФАС завела дело на "Мегафон" из-за повышения цен на роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о защите конкуренции против "Мегафона", сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

С 12 декабря прошлого сотовый оператор увеличил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям, утверждает ФАС. Тарифы изменились на звонки, SMS и интернет без применения опций. Повышение тарифов по разным направления составило от 20 до 2200 процентов.

Другие операторы связи не повышали тарифы в роуминге несмотря на то, что находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи, говорится в сообщении. Рассмотрение дела назначено на 6 марта.