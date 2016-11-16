Тарифы на коммунальные услуги могут заморозить на пять лет

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Федеральная антимонопольная служба допускает создание механизма, с помощью которого станет возможным не индексировать размер тарифов на коммунальные услуги. Об этом сказал глава ведомства Игорь Артемьев в рамках "правительственного часа" в Госдуме, передает Агентство "Москва".

Предложение ФАС Артемьев назвал "стимулирующими мерами", которые позволят гражданам экономить на коммунальных услугах. Если депутаты одобрят такой метод на законодательном уровне, то правительство сможет заморозить рост ряда тарифов на пять лет.

"Мы считаем, что монополии в последние годы тратили непомерно много денег, демонстрировали худшую эффективность среди всех производителей в России товаров и услуг, – сказал глава ФАС, передает РИА Новости. – Поэтому мы считаем, что можно не индексировать на протяжении пяти лет существенным образом тарифы, но объявить доходом всю экономию на издержках, которая есть в пределах одной компании".

По замыслу ФАС, сформированные должным образом доходы на издержках должны подвергаться налогообложению, чтобы пополнять государственный бюджет. В свою очередь, налогооблагаемая прибыль может быть использована на инвестиционную программу – ремонты и повышение качества соответствующих услуг.

Ранее, Минэкономразвития предложило установить предельный уровень роста совокупных платежей за коммунальные услуги на уровень ожидаемой инфляции. А ожидаемые темпы роста инфляции на 2017-2021 годы составляют около четырех процентов в год.