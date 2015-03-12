Столичные власти обратятся в ФАС в случае резкого роста цен на стройматериалы

Фото: M24.ru

Стройкомплекс Москвы в случае выявления необоснованного резкого повышения цен на строительные материалы намерен направлять соответствующие запросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы проводим анализ ситуации на рынке стройматериалов, а также тесно работаем по этому вопросу с нашими подрядчиками. Сегодня, когда строительство является фактически локомотивом вывода столичной экономики из кризиса, нельзя допустить, чтобы желание отдельных компаний нажиться на сложившейся ситуации ставило под угрозу реализацию важнейших для развития мегаполиса проектов, таких как метро, дороги, гражданское строительство", – заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, рынок строительных материалов – коммерческий, воздействовать на него напрямую у города возможности нет. Но благодаря имеющимся у государства институтов, таких как ФАС, столичные власти планируют не допустить "откровенных перегибов".

"Например, не может не удивлять резкий рост цен на кабели, которые изготавливаются из отечественной меди и из отечественного же полиэтилена. Можно еще понять, когда каждый день меняется ценник на импортные материалы, но причин, когда такими же темпами дорожает продукция российского производства - нет", – добавил Хуснуллин.

Ранее заместитель мэра отмечал, что город будет увеличивать темпы жилищного строительства. "Мы приняли непростое решение – будем увеличивать темпы жилищного строительства. Это приоритет. Будем искать нестандартные решения по подготовке площадок и так далее", – сказал он.

Кроме того, Хуснуллин отмечал, что несмотря на кризис, строительство в городе не уменьшается, а растет. По его словам, с 2017 года в Москве будут строить по 20 километров метро в год. "Последние годы мы вводили по 5-7 километров в год, а с 2017 года планируем выдавать по 20 километров в год. Несмотря на кризис, планку не снижаем. Просто нет смысла останавливаться – станции и тоннели уже прокопаны", – сказал Хуснуллин.