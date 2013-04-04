ФАС хочет уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании

ФАС планирует уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании

Федеральная антимонопольная служба намерена уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании.

Ведомство добивается отмены требования согласовывать цены на международных маршрутах. ФАС планирует обратиться в правительство и Конституционный суд.

Специалисты считают, что такое предложение ставит в неравные конкурентные условия и наших, и зарубежных перевозчиков.

Иностранные компании не подчиняются российскому авиационному законодательству. Они не обязаны продавать только возвратные билеты, бесплатно брать на борт багаж, также они не платят таможенные пошлины.