Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2013, 12:22

Экономика

ФАС хочет уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании

ФАС планирует уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании

Федеральная антимонопольная служба намерена уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании.

Ведомство добивается отмены требования согласовывать цены на международных маршрутах. ФАС планирует обратиться в правительство и Конституционный суд.

Специалисты считают, что такое предложение ставит в неравные конкурентные условия и наших, и зарубежных перевозчиков.

Иностранные компании не подчиняются российскому авиационному законодательству. Они не обязаны продавать только возвратные билеты, бесплатно брать на борт багаж, также они не платят таможенные пошлины.

ФАС авиакомпании авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика