ФАС хочет уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании

Федеральная антимонопольная служба намерена уравнять в правах российские и иностранные авиакомпании.
Ведомство добивается отмены требования согласовывать цены на международных маршрутах. ФАС планирует обратиться в правительство и Конституционный суд.
Специалисты считают, что такое предложение ставит в неравные конкурентные условия и наших, и зарубежных перевозчиков.
Иностранные компании не подчиняются российскому авиационному законодательству. Они не обязаны продавать только возвратные билеты, бесплатно брать на борт багаж, также они не платят таможенные пошлины.