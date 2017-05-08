Соцсети раскритиковали речь супруги Порошенко на открытии Евровидения

Фото: ТАСС/Zuma/Alexandr Gusev

Выступление супруги украинского президента Марины Порошенко на открытии Евровидения-2017 вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Марина Порошенко поздравила участников и гостей с открытием музыкального конкурса на английском языке. Пользователи соцсетей обратили внимание на сильный акцент первой леди и ее недостаточное знание иностранного языка. Также некоторых возмутило то, как супруга украинского лидера держалась на сцене.

Несмотря на негативные отзывы, были и те, кому понравилось выступление Марины Порошенко.

Музыкальный конкурс Евровидение-2017 открылся в Киеве накануне. 9 и 11 мая пройдут полуфиналы, а 13 мая – финал.