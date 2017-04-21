Евросоюз выступил в защиту "Свидетелей Иеговы"

Фото: ТАСС/Actionpress/Public Address

Члены запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы" должны пользоваться правом на свободу собраний без вмешательства. Об этом заявила Европейская служба внешних связей, сообщает РИА Новости.

Такое право гарантируется Конституцией РФ, международными обязательствами России и стандартами в области прав человека, отметили в ЕС.

Ранее Верховный суд признал российское отделение "Свидетелей Иеговы" экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Представили организации будут оспаривать это решение.