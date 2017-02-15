Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 18:38

Европарламент поддержал торговое соглашение Евросоюза с Канадой

Зона свободной торговли появится между Евросоюзом и Канадой, соглашение об этом уже утвердил Европейский парламент, сообщает ТАСС. Голосование состоялось на пленарной сессии в Страсбурге.

Документ поддержали 408 депутатов, 254 парламентария высказались против и 33 – воздержались.

Само соглашение Евросоюз и Канада подписали в октябре 2016 года на саммите в Брюсселе. Документ предполагает отмену 99 процентов таможенных пошлин между сторонами. Его введут в действие до ратификации соглашения отдельно парламентами всех 28 стран ЕС.

Документ может стать прототипом договора о свободной торговле между ЕС и США. Пока переговоры по нему приостановлены. Европейские фермеры оказали мощное сопротивление документу, опасаясь конкуренции со стороны американского агропромышленного комплекса.

