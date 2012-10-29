В Женеве откроется первый русский театр

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый русский театр в швейцарской Женеве откроется уже в декабре 2012 года.

Об этом сообщил директор Международного Центра МГУ имени Ломоносова (МЦЛ) Тамирлан Гасанов. МЦЛ является первым российским университетом в Европе, 29 октября он празднует 15-летний юбилей.

"У нас по сути два дня рождения - 11 июля 1997 года, когда наш Центр был зарегистрирован в кантоне Фрибург, и 29 октября 2003 года, когда здесь, в Женеве, прочел первую лекцию профессор МГУ Владимир Томсинов по "Международно-правовой программе". С нее, собственно, и начался МЦЛ", - пояснил Тамирлан Гасанов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, сейчас в МЦЛ учится 200 студентов. С учетом швейцарцев, изучающих русский язык, их число достигает 300 человек. Студенты изучают в центре юриспруденцию, экономику, экологию и даже театральное искусство. Программа "Актерское искусство" была создана совместно с Театральным институтом имени Щукина и запущена в МЦЛ в 2009 году.

Учащиеся этого курса вскоре получат свою собственную актерскую площадку. "Мы открываем первый в Женеве профессиональный русский театр, который поднимет занавес еще до конца этого года - в декабре. Он расположен в районе Каруж, билеты поступят в продажу в ноябре", - заявил директор МЦЛ.

В репертуаре создаваемой труппы будут идти прежде всего произведения русской классики. Каким спектаклем откроется театр, пока держится в тайне.