Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 30 июня

Во Франции начинаются матчи 1/4 финала Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия
Олег Даташвили
Букмекер
22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия
Максим Афанасьев
Экстрасенс
22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия
Иоланта Воронова
Попугай
22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия
Проша
Футболист
22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия
Дмитрий Булыкин