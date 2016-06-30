Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 июня 2016, 19:14

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 30 июня

Во Франции начинаются матчи 1/4 финала Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия

Олег Даташвили

Букмекер


22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия

Максим Афанасьев

Экстрасенс


22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия

Иоланта Воронова

Попугай


22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия

Проша

Футболист


22:00. Польша – Португалия. Выиграет: Португалия

Дмитрий Булыкин

Сюжет: Евро-2016
Евро-2016 прогнозы новости спорта

