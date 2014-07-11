Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

11 июля 2014, 14:17

Евгений Плющенко пропустит два сезона ради изучения четверного лутца

Евгений Плющенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Фигурист Евгений Плющенко планирует пропустить международные соревнования в ближайшие два года, оставаясь при этом в составе сборной России, сообщает ИТАР-ТАСС.

Спортсмен отметил, что в составленный совместно с тренером план подготовки к Олимпиаде-2018 могут быть внесены коррективы.

"План на четырехлетний цикл мы составляли вместе с тренером Алексеем Мишиным, но в него в зависимости от состояния моего здоровья могут быть внесены коррективы. Возможно, пропущу не только нынешний сезон, но и следующий, чтобы разучить четверной лутц. Этот прыжок идеально подходит мне по технике, я его чувствую. Да и стоит он дороже тулупа", - рассказал двукратный олимпийский чемпион.

Несмотря на то, что в планах Плющенко на нынешний сезон не значатся выступления в крупных международных соревнованиях, он все равно был включен в состав национальной сборной. От статуса члена национальной команды и соответствующей стипендии он отказываться не намерен.

"Я ведь все равно тренируюсь и готовлю себя к следующему сезону в составе сборной России", - пояснил Плющенко.

Ссылки по теме

Вместо выступлений на соревнованиях фигурист планирует работать над постановкой новых программ, а также заняться подготовкой сказочного ледового шоу.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Сочи Плющенко выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Однако с личных соревнований фигурист снялся перед самым стартом, сославшись на боли в спине. 3 марта двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на позвоночнике, а уже спустя неделю был выписан из израильской больницы.

По словам спортсмена, из его позвоночника врачи извлекли четыре шурупа, межпозвоночный диск сросся, и боли в спине Плющенко больше не беспокоят.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать