Евгений Плющенко пропустит два сезона ради изучения четверного лутца

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Фигурист Евгений Плющенко планирует пропустить международные соревнования в ближайшие два года, оставаясь при этом в составе сборной России, сообщает ИТАР-ТАСС.

Спортсмен отметил, что в составленный совместно с тренером план подготовки к Олимпиаде-2018 могут быть внесены коррективы.

"План на четырехлетний цикл мы составляли вместе с тренером Алексеем Мишиным, но в него в зависимости от состояния моего здоровья могут быть внесены коррективы. Возможно, пропущу не только нынешний сезон, но и следующий, чтобы разучить четверной лутц. Этот прыжок идеально подходит мне по технике, я его чувствую. Да и стоит он дороже тулупа", - рассказал двукратный олимпийский чемпион.

Несмотря на то, что в планах Плющенко на нынешний сезон не значатся выступления в крупных международных соревнованиях, он все равно был включен в состав национальной сборной. От статуса члена национальной команды и соответствующей стипендии он отказываться не намерен.

"Я ведь все равно тренируюсь и готовлю себя к следующему сезону в составе сборной России", - пояснил Плющенко.

Вместо выступлений на соревнованиях фигурист планирует работать над постановкой новых программ, а также заняться подготовкой сказочного ледового шоу.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Сочи Плющенко выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Однако с личных соревнований фигурист снялся перед самым стартом, сославшись на боли в спине. 3 марта двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на позвоночнике, а уже спустя неделю был выписан из израильской больницы.

По словам спортсмена, из его позвоночника врачи извлекли четыре шурупа, межпозвоночный диск сросся, и боли в спине Плющенко больше не беспокоят.