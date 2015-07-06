Выступление фигуриста Евгения Плющенко в новом сезоне под вопросом - тренер

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко не допустили до ледового сбора в Турции, выступление фигуриста в сезоне-2015/16 под вопросом. Об этом заявил тренер спортсмена Алексей Мишин, передает "Р-Спорт".

"Участие в учебно-тренировочных сборах требует прохождения этапного медицинского контроля, без которого выезжать на подобные мероприятия нельзя. Поскольку Женя долгое время выступал на шоу в Азии, пока он к сбору в Турции не допущен, - сказал Мишин.

Между тем, по словам тренера, вопрос, о том, дееспособен спортсмен или нет, не стоит. "Речь о другом - о целесообразности включаться, говоря языком политиков, в избирательную гонку сейчас или подождать. Поскольку мы рассчитываем на то, чтобы при экстремальных нагрузках спина работала три года, для этого нужен серьезный осмотр и заключение врачей. Нужно понять, выдержит ли это спортсмен", - отметил Мишин.

Ранее M24.ru сообщало, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко включили в окончательный состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Кроме того, в состав попали олимпийские чемпионы Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, пары Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Напомним, Плющенко принял решение вернуться в большой спорт и намерен выступать за сборную России на чемпионатах мира и Европы 2016 года.

На зимних Олимпийских играх в Сочи Плющенко выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Однако с личных соревнований фигурист снялся перед самым стартом, сославшись на боли в спине. В тот же день он официально объявил о завершении спортивной карьеры.

3 марта 2014 года двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на позвоночнике, а уже спустя неделю был выписан из больницы. По словам спортсмена, из его позвоночника врачи извлекли четыре шурупа, межпозвоночный диск сросся, и боли в спине Плющенко больше не беспокоят.