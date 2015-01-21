Сергей Собянин провел встречу с Евгением Евтушенко

Сергей Собянин встретился с поэтом Евгением Евтушенко

Сергей Собянин провел встречу с поэтом Евгением Евтушенко, передает канал "Москва 24". Разговор был посвящен Году литературы, который проходит в России в 2015 году.

Встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая. Мэр столицы обсудил с Евтушенко вечера с читателями, которые ранее прошли в Москве.

"Я знаю, что у вас замечательно прошел литературный вечер на ЗИЛе 6 января", - отметил Сергей Собянин. Евтушенко, в свою очередь, заметил, что на встрече было много детей, которые "вели себя блестяще, слушали с искрящимися глазами".

В ходе встречи Евгений Евтушенко подарил Сергею Собянину две свои книги "Все поэмы". В них вошли любовная и гражданская лирика, а также эпические поэмы.

Творческие вечера поэта уже прошли 6 января в ДК ЗИЛ и 17 января в зале Российской государственной социальной академии.

Напомним, 14 декабря Евтушенко, находившийся в Ростове-на-Дону, был госпитализирован с травмами головы. Сообщалось, что 81-летний поэт упал и сильно ушибся. Спустя два дня он был доставлен для лечения в Москву, его положили в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. 19 декабря Евтушенко перевели в Кремлевскую ЦКБ.