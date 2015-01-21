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Мэр Москвы

21 января 2015, 18:40

Сергей Собянин провел встречу с Евгением Евтушенко

Евгений Евтушенко встреча Сергей Собянин

Сергей Собянин встретился с поэтом Евгением Евтушенко

Сергей Собянин провел встречу с поэтом Евгением Евтушенко, передает канал "Москва 24". Разговор был посвящен Году литературы, который проходит в России в 2015 году.

Встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая. Мэр столицы обсудил с Евтушенко вечера с читателями, которые ранее прошли в Москве.

"Я знаю, что у вас замечательно прошел литературный вечер на ЗИЛе 6 января", - отметил Сергей Собянин. Евтушенко, в свою очередь, заметил, что на встрече было много детей, которые "вели себя блестяще, слушали с искрящимися глазами".

В ходе встречи Евгений Евтушенко подарил Сергею Собянину две свои книги "Все поэмы". В них вошли любовная и гражданская лирика, а также эпические поэмы.

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Творческие вечера поэта уже прошли 6 января в ДК ЗИЛ и 17 января в зале Российской государственной социальной академии.

Напомним, 14 декабря Евтушенко, находившийся в Ростове-на-Дону, был госпитализирован с травмами головы. Сообщалось, что 81-летний поэт упал и сильно ушибся. Спустя два дня он был доставлен для лечения в Москву, его положили в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. 19 декабря Евтушенко перевели в Кремлевскую ЦКБ.

Евгений Евтушенко - один из самых ярких представителей поколения советских поэтов-шестидесятников. Он опубликовал более 150 книг. Среди самых известных работ - поэма "Мама и нейтронная бомба" и сборник стихов "Граждане, послушайте меня". Евтушенко несмотря на возраст активно работает и проводит творческие встречи с читателями по всей стране.

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