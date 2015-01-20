Евгений Евтушенко выступит 21 января в "Библио-Глобусе"

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru

В среду, 21 января, в московском книжном магазине "Библио-Глобус" состоится творческий вечер Евгения Евтушенко, сообщается на сайте магазина.

Евтушенко представит читателям первые тома собрания своих сочинений, а также другие издания последних лет. В собрание сочинений вошла любовная и гражданская лирика, 22 эпические поэмы.

Специально для творческого вечера, который начнется в 18:00, поэт подготовил для читателей книги с автографом.

Творческие вечера Евгения Евтушенко уже прошли 6 января в ДК ЗИЛ и 17 января в зале Российской государственной социальной академии. Евтушенко представил на них свою новую книгу "Все поэмы".

Напомним, 14 декабря Евтушенко, находившийся в Ростове-на-Дону, был госпитализирован с травмами головы. Сообщалось, что 81-летний поэт упал и сильно ушибся. Спустя два дня он был доставлен для лечения в Москву, его положили в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. 19 декабря Евтушенко перевели в Кремлевскую ЦКБ.

Творческие вечера Евгения Евтушенко уже прошли 6 января в ДК ЗИЛ и 17 января в зале Российской государственной социальной академии. Евтушенко представил на них свою новую книгу "Все поэмы".

Евгений Евтушенко - один из самых ярких представителей поколения советских поэтов-шестидесятников. Он опубликовал более 150 книг. Среди самых известных работ - поэма "Мама и нейтронная бомба" и сборник стихов "Граждане, послушайте меня".

Евтушенко несмотря на возраст активно работает и проводит творческие встречи с читателями по всей стране.