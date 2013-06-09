Макарова и Веснина выиграли "Ролан Гаррос" в парном разряде

Екатерина Макарова и Елена Веснина. Фото: ИТАР-ТАСС

В Париже завершился женский финал в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос". В нем россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина встретились с итальянками Сарой Эррани и Робертой Винчи.

Матч, продолжавшийся 1 час 38 минут, закончился победой россиянок в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Для Макаровой и Весниной эта победа стала первой на турнирах Большого Шлема.

Накануне прошел женский финал "Ролан Гаррос", в котором Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс.