17 апреля 2015, 16:50

Шоу-бизнес

В Каннах покажут фильм об Эми Уайнхаус

Фото: facebook.com/amywinehouse

На 68-м Каннском кинофестивале представят документальный фильм "Эми", посвященный знаменитой английской певице Эми Уайнхаус, сообщает ТАСС. Фестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Режиссер Азиф Кападиа постарался охватить в картине самые яркие события из жизни кумира миллионов, в том числе – время, когда она только начинала свой путь к славе. Кападиа рассказал также о проблемах певицы, связанных с наркотиками и алкоголем.

Кроме того, режиссер использовал в кино песни самой Уайнхаус, чтобы "рассказать ее историю ее собственными словами". А для большей достоверности включил в фильм те видео певицы, которые ранее никто не видел.

В кинотеатрах Англии "Эми" начнут показывать с 3 июля.

Эми Уайнхаус – британская певица, признанная критиками одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов.

Всемирную известность Эми Уайнхаус получила с выходом в 2003 году ее дебютного альбома Frank, а в 2007 стала "лучшей британской исполнительницей". За второй диск Back to Black она получила сразу пять наград Grammy, благодаря чему оказалась в Книге рекордов Гиннесса как первая и единственная британская певица, победившая сразу в нескольких номинациях этой премии.

23 июля 2011 года певица была найдена мертвой в своем доме в лондонском районе Кэмден. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация. На тот момент Эми было 27 лет.

