В Каннах покажут фильм об Эми Уайнхаус

Фото: facebook.com/amywinehouse

На 68-м Каннском кинофестивале представят документальный фильм "Эми", посвященный знаменитой английской певице Эми Уайнхаус, сообщает ТАСС. Фестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Режиссер Азиф Кападиа постарался охватить в картине самые яркие события из жизни кумира миллионов, в том числе – время, когда она только начинала свой путь к славе. Кападиа рассказал также о проблемах певицы, связанных с наркотиками и алкоголем.

Кроме того, режиссер использовал в кино песни самой Уайнхаус, чтобы "рассказать ее историю ее собственными словами". А для большей достоверности включил в фильм те видео певицы, которые ранее никто не видел.

В кинотеатрах Англии "Эми" начнут показывать с 3 июля.