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Следствие

15 мая 2012, 13:02

В офисе "Эльдорадо" прошел обыск

Эльдорадо обыски следствие

В головном офисе компании "Эльдорадо" в Москве прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Обыск и выемку документов провели сотрудники МВД и главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, сообщает сайт газеты "Коммерсантъ".

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в июле 2011 года в отношении ООО "Телебалт". По словам вице-президента "Эльдорадо" Олега Суковатова, в его компании ничего не знали об этом деле и обыск стал для ее сотрудников полной неожиданностью.

В пресс-релизе, распространенном группой компаний "Эльдорадо", сообщается, что с 2010 года в бюджеты различных уровней ими было перечислено налогов на сумму более 2,25 млрд руб. и что "Эльдорадо" предоставляет рабочие места для более чем 15 тысяч сотрудников во всех регионах России.

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