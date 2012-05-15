В офисе "Эльдорадо" прошел обыск

В головном офисе компании "Эльдорадо" в Москве прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Обыск и выемку документов провели сотрудники МВД и главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, сообщает сайт газеты "Коммерсантъ".

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в июле 2011 года в отношении ООО "Телебалт". По словам вице-президента "Эльдорадо" Олега Суковатова, в его компании ничего не знали об этом деле и обыск стал для ее сотрудников полной неожиданностью.

В пресс-релизе, распространенном группой компаний "Эльдорадо", сообщается, что с 2010 года в бюджеты различных уровней ими было перечислено налогов на сумму более 2,25 млрд руб. и что "Эльдорадо" предоставляет рабочие места для более чем 15 тысяч сотрудников во всех регионах России.