Режиссер Эльдар Рязанов снова госпитализирован

Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин

Режиссер и народный артист СССР Эльдар Рязанов госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает ТАСС.

"Состояние Эльдара Александровича несколько ухудшилось по ряду жизненных показателей. Нарастает слабость. Неважные анализы. Мы приняли решение сегодня его госпитализировать для обследования и профессиональной врачебной поддержки. Повезем в одну из центральных клиник", – сказали в семье.

Это уже не первая госпитализация советского режиссера в этом году. 7 октября Эльдар Рязанов лежал в Первой Градской больнице, но медики ничего у него не обнаружили. В этот же день его планировали выписать из больницы.

При этом ряд СМИ сообщал, что режиссер был госпитализирован с пневмонией.

А в сентябре некоторые журналисты утверждали, что Рязанов попал с инфарктом в больницу. Но его родственники сообщили, что инфаркта не было, 87-летний режиссер проходит плановое обследование.

В начале августа Рязанов был экстренно доставлен в центр им. Бакулева. Врачи якобы диагностировали у него инфаркт и отек легких. Позже родственники режиссера опровергли информацию об этом диагнозе, заявив, что Рязанову была сделана профилактическая чистка сосудов.