03 августа 2015, 22:31

Родственники Эльдара Рязанова опровергли информацию о его инфаркте

Эльдар Рязанов. Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Жизни режиссера Эльдара Рязанова ничего не угрожает, у него не было инфаркта и операцию ему не делали, сообщил его внук Дмитрий Трояновский, передает МИА "Россия сегодня".

"Эльдар Александрович в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Чувствует себя средне, разговаривает нормально. Про инфаркт - это неправда, и врачебные процедуры, которые ему провели — это не операция", - сказал Трояновский.

Он добавил, что в ближайшие дни Эльдара Рязанова уже выпишут.

Ранее СМИ сообщили, что 87-летний режиссер в выходные был госпитализирован в центр Бакулева. В некоторых сообщениях говорилось, что у него был инфаркт, а также потребовалась операция.

В ноябре минувшего года режиссер был госпитализирован в НИИ имени Бурденко в тяжелом состоянии, откуда был выписан в январе 2015 года.

