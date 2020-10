Элайджа Вуд сыграет в фильме про охоту на ведьм

Элайджа Вуд. Фото: imdb.com

Звезда "Властелина колец" (The Lord of the Rings) Элайджа Вуд сыграет в фильме "Последний охотник на ведьм" (The Last Witch Hunter). В актерском составе ленты уже числятся Вин Дизель, Майкл Кейн и Роуз Лесли, исполнившая одну из ролей в "Игре престолов" (Game of Thrones).

Триллер о паранормальных явлениях снимет режиссер "Сахары" (Sahara) Брек Эйснер, сообщает The Hollywood Reporter. Картина расскажет о бессмертном охотнике на ведьм (его сыграет Вин Дизель), который объединяется с колдуньей, чтобы помешать Нью-Йоркскому шабашу заразить город эпидемией.

Над сценарием ленты работала, в частности, Мелисса Уоллэк, приложившая руку к оскароносному "Далласскому клубу покупателей" (Dallas Buyers Club). Производство фильма должно начаться уже в этом месяце.