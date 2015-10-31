Росавиация начнет проверку авиакомпании "Когалымавиа" 1 ноября

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Росавиация начнет внеплановую проверку авиакомпании "Когалымавиа" на соответствие сертификационным требованиям с 1 ноября, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя агентства.

"С завтрашнего дня начнем внеплановую проверку "Когалымавиа" на соответствие сертификационным требованиям", – отметил источник.

Авиакатастрофа произошла утром 31 октября на Синайском полуострове. Самолет Airbus A321 авиакомпании MetroJet ("Когалымавиа") вылетел из Шарм-эль-Шейха. Он пропал с экранов радаров через 23 минуты.

Лайнер практически сразу начал терять высоту и вскоре упал. Обломки самолета уже найдены в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Официально причина крушения не называлась, однако СМИ сообщали о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

В расследовании катастрофы будут задействованы бортовые самописцы с лайнера, которые уже обнаружили на месте катастрофы.

Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.