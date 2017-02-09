Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны Египта

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Египта. Система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила несколько ракет, однако остальные могли прийтись на курортный город Эйлат. Там сработали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

Ракеты были выпущены с территории египетского Синайского полуострова, где действуют радикальные исламисты. Ответственность за обстрел взяла на себя египетская ячейка запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Израильский курорт на берегу Красного моря и раньше подвергался обстрелу со стороны Египта. Обходились без жертв и материального ущерба.

