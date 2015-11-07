Минтруд призвал не штрафовать сотрудников, задержавшихся в Египте

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Минтруд РФ попросил работодателей не штрафовать сотрудников, задержавшихся в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с временным приостановлением авиационного сообщения с Арабской Республикой Египет с 6 ноября 2015 года до особого указания граждане РФ, находящиеся на отдыхе в Арабской Республике Египет, могут в отдельных случаях испытывать затруднения, связанные с их своевременным возвращением к месту работы. В этой связи работодателям рекомендуется учитывать, что подобные обстоятельства следует расценивать как уважительные причины возможного отсутствия /невыхода/ на рабочем месте", - сообщили в Минтруде.

В ведомстве призвали не применять к людям, оказавшимся в сложной ситуации не по своей вине, никаких дисциплинарных мер.

Сами же сотрудники тоже обязаны уведомить работодателя о возможных трудностях.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Предложение было одобрено президентом.