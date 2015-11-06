Российские туроператоры и авиакомпании отказываются от полетов в Египет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Российские туроператоры и авиакомпании начали отказываться от полетов в Египет.

"Туроператор Brisco вынужденно приостанавливает полетную программу в Египет (аэропорт Хургады и Шарм-эль-Шейха) согласно официальному распоряжению российских властей с 6 ноября 2015 ", – сообщается на сайте компании.

Также от продажи туров в Египет отказался и другой российский туроператор "Пегас Туристик", об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

"Всем туристам по подтвержденным и оплаченным заявкам по направлению Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада) предлагаем изменить страну пребывания на Турцию (Анталья). Все параметры ранее подтвержденного туристского продукта мы постараемся максимально сохранить", – отмечается в сообщении.

Продажи туров в Египет с 6 ноября приостанавливает и туроператор "Библио-Глобус".

"Вынуждены сообщить о приостановке реализации туристских продуктов в Египет с текущего момента 6 ноября 2015 года", – говорится на сайте компании.

Кроме того, от полетов в Египет отказалась авиакомпания "Когалымавиа".

Сроки эвакуации российских туристов из Египта сократят

"Авиакомпания "Когалымавиа" приостанавливает полетную программу в аэропорты Арабской республики Египет. Запрет не распространяется на выполнение полетов в Египет с целью вывоза пассажиров. Информация по перевозке уже отдыхающих туристов будет опубликована позже", – сообщается на сайте авиаперевозчика.

Перевозки пассажиров из России в Египет прекращает и компания "Уральские авиалинии". Рейсы в эту страну будут выполняться только для вывоза туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика Сергея Антонова.

Ранее директор Ранее директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Президент одобрил это предложение. Он также распорядился обеспечить содействие гражданам России в возвращении из Египта.

Сейчас в Египте находятся около 70 тысяч российских туристов.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, Египет – самое массовое направление, на котором работают более 15 туроператоров разного уровня. В год в среднем Египет в туристических целях посещает около 2 миллионов россиян. Для вывоза российских туристов из Египта планируют создать специальный штаб.

В свою очередь вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил, что за аннулированные путевки в Египет российские туристы получат компенсацию.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.