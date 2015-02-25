Более 7 тысяч выпускников сдадут пробный ЕГЭ по иностранным языкам

Фото: obrnadzor.gov.ru/

Более семи тысяч российских выпускников попробуют сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, которая вводится в этом году. Пробный экзамен проведут 26 февраля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Сдача экзамена не обязательная и выбирается выпускниками по желанию. Так, на экзамен по английскому языку подали 6715 заявок, по немецкому языку – 524 заявки, по французскому – 379 заявок, испанский язык планируют сдать 50 человек.

На рабочем столе ученика будет ноутбук и наушники с гарнитурой. На сдачу экзамена дается 15 минут, не считая подготовки. Экзаменуемый должен будет дать устные ответы на четыре типа заданий. Ответы будут записываются, и он сможет прослушать их.

Напомним, 14 февраля московские школьники сдали досрочный ЕГЭ по русскому языку и географии. Экзамен прошел без серьезных нарушений.

"Для нас важно, что сегодняшний экзамен прошел без серьезных сбоев и нарушений. Он положил начало всей экзаменационной кампании 2015 года, которая должна пройти честно и прозрачно", - сказал глава Рособрнадзора Кравцов.

Чтобы минимизировать угрозы информационной безопасности, исключить возможности распространения контрольных измерительных материалов (КИМ) до начала проведения экзамена была использована технология распечатки КИМ в аудиториях непосредственно перед началом ЕГЭ. Также для профилактики нарушений во время экзаменов во всех аудиториях велось видеонаблюдение.

Впервые эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году. 1 января 2009 года вступили в силу поправки в законы "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", которые объявили единый госэкзамен обязательным для всех выпускников, независимо от того, собираются они продолжать обучение в вузе или нет.

Обязательным ЕГЭ стал и для обучающихся в российских школах иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.